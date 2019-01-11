ميركل في زيارة مرتقبة إلى اليابان 

من المنتظر أن تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة إلى اليابان في الرابع مع شهر فيفري المقبل تستمر يومين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن هذا الزيارة ستكون الأولى لميركل إلى اليابان منذ قمة مجموعة السبع عام 2016.

وتوقعت مصادر يابانية، أن تشمل محادثات ميركل مع، شينزو آبيه رئيس الوزراء الياباني تعزيز التعاون الثنائي.

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات ستشمل التعاون في مجالات مثل الاقتصاد العالمي والذكاء الإصطناعي.

مع الأخذ بعين الإعتبار قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في اليابان في شهر جوان المقبل.