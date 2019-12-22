ميركل للرئيس تبون: “ألمانيا بجانبكم لتلبية رغبات الشعب الجزائري.. ونشجع الحوار”

هنأت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء في البرقية التي بعثت بها الى الرئيس تبون ” سيدي الرئيس، أهنئك على توليك منصب رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية”.

وذكرت ميركل بعلاقات الصداقة التي تربط الجزائر وألمانيا، داعية الى تعميق التعاون بين البلدين.

وجاء في البرقية ” لقد عبر العديد من المواطنين في الجزائر عن رغبتهم في التغيير السياسي والاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة”.

وأضافت “أنتم كرئيس، حددتم لنفسكم مهمة تولي هذه الرغبة في حوار شامل مع الشعب الجزائري وتنفيذ الإصلاحات، وألمانيا تقف بقوة إلى جانب الجزائر في هذا المشروع المهم”.