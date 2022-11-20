ميريام فارس: أسعى لتوحيد العالم العربي بفني

كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، كواليس التحضير لأغنية كأس العالم، مؤكدة أنها تولت تلحين المقطع الخاص بها باللغة العربية.

كما ساهمت في تأليف كلمات الأغنية مع شقيقتها، وأشارت إلى أنها حاولت توحيد العالم العربي بفنها.

وتأتي هذه التصريحات، وسط انتقادات حادة طالت رقصتها في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022 بدولة قطر.

كما أصدرت إدارة أعمال الفنانة ميريام فارس بيان جاء فيه: “ما أجمل الشبه بين كرة القدم والموسيقى. كلاهما تعبير يوحد الناس بغض النظر عن لغتهم وبلادهم”.

وأضافت: “رسالتي، منذ اليوم الأول، هي أن أوحد بفني العالم العربي وأن أعرف العالم إليه. وأغوص في فنون وآلات الثقافات والحضارات القديمة وأقدمها بإطار معاصر يخاطب جيل اليوم”.

وتابعت: “هذا العرض الفني الاستثنائي يتضمن 50 راقصاً و50 عازفاً و30 فنياً. مع أحدث التقنيات وأجمل الآلات الموسيقية التي ولدت هنا في ثنايا الشرق. أهديه إلى المنطقة العربية التي يستضاف فيها كأس العالم للمرة الأولى.. هيا نفتح عيوننا ونحلم”.

و كشف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عبر منصة “يوتيوب” عن أغنية المطربة اللبنانية ميريام فارس والتي تم إصدارها خصيصًا لكأس العالم 2022.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة: “شهدت الأغنية تعاونا يهدف للجمع بين كرة القدم وصناع الموسيقي. والتي ستعبر عن روح كأس العالم”.

وأغنية “Tukoh Taka” من غناء ميريام فارس مع نيكي ميناج ومالوما. وظهرت ميريام ومالوما يرقصان فيما يشبه أجواء صحراوية بينما غنى ميناج في حافلة للمشجعين.

وتعرضت ميريام فارس للانتقادات بسبب تشابه رقصها وطريقة أدائها لحد كبير مع رقصة وأداء شاكيرا في أغنية Waka Waka التي تم إصدارها لكأس العالم 20100.

كما أشار البعض إلى أن ملابس ميريام وطريقة رقصها لا تتناسب مع الأعراف العربية.