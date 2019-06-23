ميريام فارس تثير غضب المصريين لهذا السبب!

أثارت الفنانة اللبنانية، “ميريام فارس”، جدلاً كبيراً، بعد اجابتها لأحد الصحفيين، حول سبب غيابها مؤخرا، عن إحياء حفلات في مصر.

وقالت النجمة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي لها، على هامش حفلها بمهرجان موازين بالمغرب: “صرت أكبر وأجري أعلى ومتطلباتي أكثر، بصراحة صرت تقيلة على مصر، ومش عاوزاكوا تزعلوا من صراحتي”.

وأثار تصريح “ميريام فارس”، جدلا كبيرا، وأدى إلى غصب الجمهور المصري منها.

للتذكير، حققت ميريام فارس، نجاحا كبيرا، من خلال فيديو كليب أغنية “قومي”، والتي حصلت على أكثر من 14 مليون مشاهدة.