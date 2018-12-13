ميريام فارس تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رسالة من القلب لجمهورها، تحدثت فيها بشكل مؤثر عن ظروف مرضها، وإبتعادها عن الساحة الفنية لمدة 6 أشهر.

ونشرت ميريام أحدث صور لها على حساب لها في مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقتها برسالة طويلة لجمهورها.

عبرت فيها عن الخوف والإنهيار، الذي عاشته طوال فترة علاجها من مرضها الدقيق، ولكنها رفضت الكشف عنه.

وفي نفس الوقت أصرت على أنها غير مصابة بالسرطان.

وكتبت ميريام “الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة جداً في حياتي.. كنت خائفة وبكيت وكنت أشعر بالانهيار”

وأضافت: “أقول لكم : استمتعوا بحياتكم .. كل لحظة هي نعمة”.

وتابعت ميريام”ها أنا قد عدت وأنا سعيدة للغاية لأشارككم بأحدث أغنياتي بكل حب وشغف”.

و ستشارك ميريام فارس في الحفل الغنائي المقرر إقامته ليلة 31 ديسمبر الجاري، إلى جانب النجم الكبير عمرو دياب، بمناسبة رأس السنة لعام 2019.