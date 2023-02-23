ميريزاق: “لم أبلغ بعد أفضل مستوى لي وبإمكاني تقديم الأفضل”

أرجع لاعب شباب بلوزداد، حسام الدين ميريزاق، تواجده مؤخرا في التشكيلة المثالية للكاف، للمجهود الذي يبذله في كل مباراة.

وصرح ميريزاق، لتلفزيون “النهار”: “المردود الذي قدمته في الميدان هو ما سمح لي بالتواجد في التشكيلة المثالية للكاف”.

كما أضاف: “أسعى دائما لتقديم مردود جيد في الميدان، من أجل ارضاء المدرب، واسعاد الجماهير”.

وتابع حسام الدين ميريزاق: “أدرك أنه بإمكاني تقديم ما هو أفضل في المباريات المقبلة، كوني لم أبلغ بعد قمة مستواي”.