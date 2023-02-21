ميريزيق وسوياد ضمن تشكيلة الجولة الثانية لمجموعات “الشامبينز ليغ”

كشف أمس، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن هوية التشكيلة المثالية، لمباريات الجولة الـ 2 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، التي لعبت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وشهدت التشكيلة تواجد كل من مدافع شبيبة القبائل، وصاحب هدف الفوز في مرمى الوداد البيضاوي المغربي، بدر الدين سوياد، إلى جانب حسام مريزيق، لاعب شباب بلوزداد، رغم انهزام فريقه أمام الترجي التونسي.

يذكر أن الكناري يتقاسم صدارة المجموعة الرابعة رفقة بيترو أتلتيكو الأونغولي، برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد “أبناء لعقيبة” في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط خلف المتصدر الترجي التونسي بـ 6 نقاط.