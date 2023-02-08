مير القبة سابقا لعجايلية مختار: بعض الهيئات منحت لـ”البوشي” الضوء الأخضر للاستيلاء على جزء من حديقة القبة

كشف المتهم الموقوف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة سابقا ” لجايلية مختار” أن رخص البناء التي استفاد منها المتهم الموقوف ” كمال شيخي” والتي كانت صادرة من محكمة حسين داي في وقت سابق لم تكن مسجلة في السجل الخاص للبلدية ، خلال تقلده المنصب الى غاية نهاية اكتوبر 2017، وهذا بعد 4 سنوات قضاها على رأس تسيير المجلس البلدي.

كما أضاف المتهم أن المحضر محل التزوير، هو محضر بمثابة وسيلة عمل فقط، بدليل مصلحة العمران التابعة للبلدية هي التي توزع الرخص ” البناء أو الهدم” على الأعضاء ومختلف الهيئات الرسمية، إلى غاية الجواب عليها سواء بالقبول أو الرفض أو التحفظ. ومن ثمة يقوم رئيس البلدية يعطي الموافقة أو التحفظ.

وفي ذات السياق تنصل المتهم من المسؤولية فيما يتعلق بمنح الموافقة للبوشي، لمباشرة أشغال الهدم أو الاستيلاء على جزء من الحديقة العمومية باقليم البلدية ” لوضع ممر”، كون دور مصلحة الشباك الموحد استشاري فقط، كما أن الوثيقة التي ترفق بمحضر الصادرة عن ذات الشباك ماهي إلا وثيقة لا تحمل خصوصيات ينجر عليها أثر سلبي على أصحاب الرخص. باعتباره كشف ارسالية، وكان يقصد المتهم الوثيقة التي ضبطت بمكتبه، تحوي على تغييرات بقلم أزرق اكدت الخبرة العلمية خلال مجريات التحقيق أنها مزورة،

وفي ذات السياق كشف ” لعجايلية مختار” وهو يدافع عن نفسه ردا على التهم التي طالته، أنه ليس له اي علاقة أو اطلاع بتفاصيل استيلاء ” كمال البوشي ” على جزء من الحديقة العمومية، متهما بصفة غير مباشرة بعض الهيئات التي لها صلاحيات بالأمور التقتية، بمنح الموافقة لكمال شيخي في هذا الخصوص.

كما يتابع في القضية الى جانب المتهم ” لعجايلية مختار ” و” كمال شيخي ” الوالي المنتدب لبلدية حسين داي وموظفين بمصالح بلدية القبة.