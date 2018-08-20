مير المنيعة متهم بتحريض مواطن على الانتحار

إستدعت هيئة محكمة المنيعة رئيس بلدية المنيعة “غ.م” للمثول أمامها كمتهم في جلسة تمت جدولتها بداية شهر سبتمبر.

على خلفية بقضية الشاب “ج.ي” الذي انتحر حرقا امام مقر الدائرة احتجاجا على ازمة السكن خلال ماي سنة 2014 .

وقدمت عائلة الشاب المنتحر لذى وكيل الجمهورية بمحكمة المنيعة شكوى ضد رئيس البلدية الذي كان يشغل مهام نائب بلدي حينها.

واتهمته انه هو من قام بتحريض ابنهم علي الاحتجاج بتلك الطريقة التى اودت بحياته.

وقدمت وثيقة عبارة عن شكوى كان اخ الشاب المنتحر قد استلمها من طرف رئيس البلدية قام بكتابتها له بخط يده.

واتهمه انه قام بتحريضه لاجل الاحتجاج مجددا على حادثة انتحار اخيه حرقا داخل مقر الدائرة.

خاصة وان عائلة الضحية وصلتها رسالة من مجهول، يشرح فيها ما حدث لابنهم ويطلب المسامحة وتبرئة الذمة مما حدث.

وقامت مصالح الأمن اثناء التحقيقات بتحويل الورقة الى مخبر “شاطوناف” بالعاصمة لاجل مضاهاة الخطوط.

لتاتي النتيجة ايجابية ومطابقة لخط يد رئيس البلدية الحالي.

حيث تم توجيه الاتهام له بالتحريض كما تم استدعاء 5 شهود اخرين من بينهم نائب بلدي حالي.