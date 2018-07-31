مير بجاية يوضح .. المهرجان لم يتم إلغاؤه وإنما أجل لهذه الأسباب

أكد مير بلدية بجاية حسين مرزوقي أن مهرجان الأغنية الأمازيغية لم يتم إلغاءه وإنما تم تأجيله.

وفي تصريح أدلى به المير في الإذاعة المحلية “صومام”، لقد تم تأجبل المهرجان لأنه لابد من تنظيف مدينة بجاية من القذارة أولا .

وأضاف “لا يمكننا الذهاب إلى مهرجان في حين أن المدينة قذرة ماذا سيقول الزوار لا يستطيعون تنظيف مدينتهم ”

كما قال حسين مرزوقي ” لسنا ضد الثقافة، بل على العكس تماما ناضلنا من أجل ثقافتنا، لغتنا.

والحمد لله، الأمازيغية هي لغة وطنية ورسمية اليوم، سنؤجل هذا المهرجان حتى نصل الى ايام افضل “.

مشيرا إلى أنه “عندما ننجح في جعل بجاية نظيفة، “لن أعطي موعداً، ولكن بمجرد تسوية مشكلة القمامة هذه، سيقام المهرجان”.