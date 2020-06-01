مير براقي بالعاصمة يطلب عطلة إستثنائية بعد إصابة بعض أفراد عائلته بكورونا

طلب مير بلدية براقي بالعاصمة، من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية براقي، بمنحه عطلة استثنائية، بعد إصابة بعص أفراد عائلته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبراقي: “نظرا لظهور بعض الحالات في الوسط العائلي بعد عملية الفحص على مستوى المستشفى، حيث أثبتت التحاليل لبعض أفراد العائلة أنها ايجابية، وقصد الحفاظ على المحيط العائلي والمهني، أطلب عطلة استثنائية لمدة 15 يوما”.

وأشار مير براقي، إلى أنه سيقوم بإستخلافه خلال العطلة الإستثنائية، نائب الرئيس المكلف بالشؤون التقنية.