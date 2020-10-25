“مير” برج البحري يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج البحري، أنه وأثناء قيامه بتحاليل كوفيد 19 تبين أن النتائج جاءت إيجابية.

وأشارت بلدية برج البحري في بيان لها أن رئيس البلدية سيدخل في حجر صحي 14 يوما، بالإضافة إلى البروتوكول العلاجي.

وأفاد بيان ذات البلدية أن الوضعية الصحية لرئيسها، مستقرة ومطمئنة.

وقد أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، ارتفع إجمالي الإصابات إلى 55880حالة.

كما تم تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع الإجمالي إلى 1907.

بينما تماثل للشفاء 144 شخصا، ليرتفع عدد المصابين المتماثلين للشفاء إلى 38932 حالة.