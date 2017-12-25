“مير” بلدية السبت بسكيكدة و4 اطارت من شركة إيطالية أمام العدالة

أعاد قاضي التحقيق بمجلس قضاء سكيكدة، فتح قضية رئيس بلدية السبت الحالي و4 إطارات من شركة “سيسيل صالدو” الايطالية.

وشرع، اليوم الإثنين، قاضي التحقيق في الاستماع إلى المتهمين بخصوص تهم تتعلق، بسوء استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لرئيس البلدية.

بغرض منح منافع لكيان، وجنحة تفريغ مياه قذرة في الوديان، وعدم مطابقة منشآت بكيفيات معالجة المياه المتسربة حسب معايير التفريغ.

وجنحة إفراغ مادة في المياه السطحية بسبب مفعولها أو تفاعلها في الأضرار بصحة الإنسان والنبات والحيوان.

وجنحة إيداع النفايات الخاصة الخطيرة في غير الواقع المخصص لها ضد الإطارات الشركة الإيطالية المكلفة بإنجاز مشروع أنبوب غاز سكيكدة ـ تاملوكة بقالمة.

وقد جاء هذا بعد قرار النيابة في الاستئناف بعد قرار انتفاء وجه الدعوى الصادر الأسبوع الماضي.

وتعود حيثيات القضية إلى 2012، عندما بلغ مواطنون عن ظهور بقعة غير عادية ممثلة في رغوة كبيرة في الوادي الذي يستعمله سكان البلدية في السقي وتربية الحيونات.

وهو ما أثار قلقهم سيما وأن الأمر يتعلق بصحتهم، وهو ما باشرت بشأنه مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها.

والتي كشف بأن الشركة الايطالية قامت بتفريغ مواد ملوثة بالوادي سرعان ما أدى ظهور بقعة من الرغوة.