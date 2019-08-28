مير” بلوزداد يؤكد معلومات “النهار أونلاين”: هذه حقيقة استدعائي من البروكيرور!

أكد رئيس بلدية بلوزداد محمد عمامرة، الخبر الذي انفردت “النهار أونلاين” بنشره، حول استدعائه للتحقيق في قضية حفل “سولكينغ”.

وقال رئيس بلدية بلوزداد في منشور له على صفحته في “فايسبوك” إنه تم استدعاؤه اليوم للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وأوضح “مير” بلوزداد إن الاستدعاء جاء ضمن إجراءات العدالة للتحقيق في قضية حفل “سولكينغ” الذي خلف مقتل 5 أشخاص .



ورغم أن رئيس البلدية قال إن مصالحه لم تكن طرفا منظِما للحفل، إلا أنه اعتبر أن استدعاءه “إجراء عادي”.

وشدد صاحب المنشور على أنه “تحت تصرف العدالة لإكمال التحقيقات”، مضيفا أنه يشكر كل من وقف بجانبه في هذه الظروف.

وأفاد رئيس بلدية بلوزداد، أن جلسة التحقيق قد جرى تأجيلها للأسبوع القادم، وهو نفس ما كشفت عنه “النهار أونلاين”.