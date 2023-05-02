مير بلوزداد يفند إشاعات طلبه إجراء مواجهة السياربي ضد وفاق سطيف دون جمهور

كذب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محمد بلوزداد، عمامرة محمد، الأكاذيب المتداولة بشأن تقدمه بطلب للرابطة المحترفة بإجراء مواجهة شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف دون جمهور.

وتأسف، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محمد بلوزاد، عمامرة محمد، عبر بيان نشره عبر حسابه على الفايسبوك، اليوم الثلاثاء، على الأكاذيب المتداولة عبر الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي.

والتي كان مضمونها بتقدم الأخير، بطلب للرابطة المحترفة بإجراء مواجهة شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف برسم الجولة 19 المؤجلة من المحترف الأول دون جمهور لتفادي وقوع أي تجاوزات.

وأكد عمامرة، أن هذا الأمر غير صحيح بتاتا ولا يمده بأي صلة، وسيحتفظ المعني بالأمر بكامل حقوقه في المتابعة والمسائلة القانونية لكل من نشر هذه الأخبار الكاذبة.

كما أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محمد بلوزداد، عمامرة محمد، حرصه توفير ظروف ملائمة داخل وخارج ملعب 20 أوت لإجراء المواجهة بين الفريقين، في أحسن الظروف.

يجدر للإشارة، ستلعب المواجهة المؤجلة بين شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف، بملعب 20 أوت 1955، يوم الجمعة 5 ماي.