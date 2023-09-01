مير بلوزداد يقف على أشغال تهيئة ملعب 20 أوت

أشرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محمد بلوزداد، محمد عمامرة، أمس الخميس، على معاينة أشغال تهيئة إنارة ملعب 20 أوت.

وحسب بيان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بلوزداد، محمد عمامرة، عبر حسابه الرسمي على “الفايسبوك”، فقد قام بخرجة ميدانية قادته لملعب 20 أوت رفقة مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر.

وأضاف عمامرة في بيانه، أن هذه الخرجة جاءت لمعاينة مدى تقدم أشغال الإنارة بملعب 20 أوت، كما تم إسداء توجيهات للمؤسسة المكلفة بالأشغال على تسريع وتيرة العمل لإنهاء الأشغال في القريب العاجل.

كما أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بلوزداد، أنه تم أمس الخميس، الإنتهاء من المرحلة الأولى لتشغيل الأضواء الكاشفة الخاصة بالتدريبات الملعب المتواجدة على طول المدرجات، في إنتظار الإنتهاء من أشغال الإنارة الخاصة بالأعمدة.