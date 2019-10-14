مير بوعنداس في سطيف يعلن إستقالته من منصبه 

عبر رئيس بلدية بوعنداس عقب انتهاء زيارة والي سطيف عشية الأمس، عن امتعاضه الشديد، بالاستقالة من منصبه، وأعلن عن ذلك عبر صفحته بالفيسبوك.

وجاءت إستقالة المعني بالأمر، نتيجة تصرفات بعض مواطني بلديته التي وصفها حسب مكالمة هاتفية “للنهار اون لاين”، بأنها لا تمت بأي صلة بالاحترام المتبادل بينه وبينهم.

وأضاف ذات المتحدث، أن المواطنين، اهانوه بالصفير أثناء أخذه لكلمة أمام الوالي بلكاتب محمد، ليكون لسان حال بلديته ويوصل انشغالات المواطنين.

وهو ما جعله في وضح حرج جدا أمام المسؤولين، وهذا ما رفضه جملة وتفصيلا.

وأكد رئيس بلدية بوعنداس، أنه لن يتراجع عن قراره، منتظرا يوم الاثنين المقبل، ليطرح الاستقالة على مناقشة المجلس البلدي، ومن ثم على الوصايا.

وفي الجهة المقابلة، دخل كل عمال البلدية في إضراب مفتوح، طالبين المير بالعدول على قراره حفاظا على المكتسبات المحققة من زيارة الوالي.

وخصص الوالي، مبلغ 10 ملايير سنتيم من ميزانية الولاية، لصالح إعادة تهيئة مرافق شبابية مثل الملعب المعشوشب.

وكذا تهيئة متوسطة زرماني على، وعيادة متعددة الخدمات، وذلك في انتظار تجسيد مشروعهم الحلم، المتمثل في مستشفى فيه كل التخصصات.