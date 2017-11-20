«مير» بولوغين السابق ومرشح «الأفافاس» يتلقى رسالة تهديد بالقتل مرفوقة بكفن

أودع شكوى لدى مصالح الأمن في وادي قريش

أودع رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية بولوغين في العاصمة، والمترشح على رأس قائمة حزب «الأفافاس» للانتخابات المحلية المقبلة، شكوى لدى مصالح الأمن الرابع بوادي قريش، على خلفية تلقيه تهديدات صريحة بالقتل.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإن تفاصيل ما وقع كان ليلة الأحد، عندما كان «مير» بولوغوين السابق ومترشح «الأفافاس» يستعد للدخول إلى منزله الكائن ببلدية وادي قريش، ليجلب مفاتيح المرآب لركن السيارة، أين استغرق الأمر حوالي ثلاثين دقيقة من الزمن قبل أن يعود هذا الأخير إلى سيارته التي كانت مركونة خارج المنزل.

وتضيف ذات المصادر أن مترئس قائمة «الأفافاس» قد وجد أمام سيارته علبة بداخلها كفن ومسك وقطعة صابون وشفرة حلاقة، بالإضافة إلى رسالة تهديد بالقتل.

وأكدت ذات المصادر في سياق حديثها إلى «النهار» بأن الرسالة تضمنت تهديدات صريحة بالعبارة، حيث وردت فيها عبارة «إرحل أو ستُقتل».

وحسب مراجع «النهار»، فإن مصالح الأمن الرابع بوادي قريش قد فتحت تحقيقات واسعة لمعرفة هويات المتورطين في القضية الذين يقفون وراء هذا الفعل، الذي كان يستعمل إبان سنوات الإرهاب، أين كان يتم إرسال التهديدات بالقتل للمواطنين وإطارات الدولة لدفعهم إلى مغادرة مناصبهم.