مير» عزابة السابق أمام غرفة الاتهام في ملفين قضائيين بسكيكدة

ستنظر، بدءا من الغد، غرفة الاتهام المشكلة من رئيس ومستشارين في ملفين قضائيين .

و التي متابع فيهما الرئيس السابق لبلدية عزابة شرقي عاصمة الولاية سكيكدة، ويتعلق الأمر بالمدعو «ش.ع».

والذي تابعته نيابة محكمة عزابة بجنح تتعلق بالفساد عقب تحقيقات أمنية طالت رئيس البلدية أثناء فترة تسييره لشؤون بلدية عزابة.

بعدة تلاعبات مست العديد من الصفقات وبعض المشاريع التي وردت بخصوصهم معلومات عن شبهات في كيفية منحها للمقاولين .

وطريقة إبرام هذه الصفقات، أين تم تحويل الملف على قاضي التحقيق، هذا الأخير أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى.

قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية في أمر قاضي التحقيق وإحالة القضية على المحاكمة.

أما الملف الثاني فيتعلق بتهم تتعلق هي الأخرى بجنحة إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.

وهي التهمة التي كانت محل تحقيق من طرف قاضي التحقيق.

والذي بدوره أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى الجزئي.

والذي هو الآخر كان محل استئناف إلى غرفة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية، مع التماس تعديل التكييف القانوني.

وإحالة الملف للمحاكمة أمام محكمة الجنح في الملفين القضائيين المتعلقين بالفساد وتبديد المال العام.