مير “عين وسارة” يتعرض للضرب داخل البلدية من طرف ربّ عائلة!

علمت “النهار”، من مصادر مؤكّدة، أنّ مير بلدية عين وسارة “خريف خريف”، قد تعرّض أمسية الثلاثاء، للضرب من قبل ربّ عائلة لـ 04 بنات.

حيثيات القضية، حسب روايات متطابقة، الحادثة وقعت عندما كان مير “عين وسارة” يستمع للمواطنين حول عملية توزيع القطع الأراضي مستقبلا.

وأثناء حديثه جرّت ملاسنات كلامية مع شابّ لم يتحصّل على السكن في الحصة السابقة، ليدخل الشابّ صاحب الـ 36 سنة وأبّ لـ 04 بنات في عراك كلامي مع المير.

ووجه الشاب لكمة على مستوى الوجه للمير، وحسب ذات الروايات فإنّ الشابّ، كان في حالة هيستيريا بعد معاناته مع أزمة السكن.

وانتقد الشاب ضعف أداء المير في إدارة شؤون البلدية، ومطالبته بالإبتعاد عن الجهوية وأنها غير مقبولة بين الجزائريين.

باعتبار أنّ مطلبه للسكن حقّ دستوري، و يقطن بالمدينة منذ سنوات رفقة زوجته وبناته، محمّلا هذا الأخير رئيس البلدية، مسؤولية إقصائه من الإستفادة من السكن.

فيما علمنا أنّ المير أودع شكوى ضد الشابّ بتسليط أقصى العقوبات عليه، بعد أن طالب الجهات المختّصة بتوفير الحماية له وملاحقة كل من يقوم بتهديده.

و في انتظار تفاصيل التحقيق، كشفت مصادر “النهار”، أنّ الشابّ الثلاثيني، سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية غدا، بعد أن تمّ أن رفع شكوى ضده، بجنحة التعدي على رئيس بلدية.

وندّد سكّان بلدية عين وسارة بهذه الحادثة، مستنكرين بشدّة هذا العمل الجبّان، حيث أبانوا عن تضامنهم المطّلق مع رئيس البلدية، واصفين ما تعرض هو في حدّ ذاته اعتداء على البلدية.

وأصبح مشهد عملية طرد رؤساء البلديات وتعرّضهم للهراوة والضرب، يتكرّر كثيرا في مختلف بلديات الولاية.

على غرار”البيرين وعين الإبل وسيدي لعجال وحاسي العش والقديد وبن يعقوب وعين افقه وعين وسارة” التي تشهد هي الأخرى احتجاجات يومية، بفعل غياب التنمية والسكن والعمل وعدم تواصل المنتخبين مع المواطنين.