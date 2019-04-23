مير غرداية: “الموقعون على بيان تجميد النشاط تحصلوا على 7 مقاعد و يشغلون 5 وظائف”

في بيان تحصلت “النهار” على نسخة منه رد رئيس بلدية غرداية، حول قيام أعضاء من الهيئة التنفيذية للبلدية والمندوبون الخاصون للملحقات الإدارية لأحياء ثنية المخزن و مرماد و الحاج مسعود و شعبة لنيشان و واد نشو و عضوة بلدية.

وهذا بسبب ما أسموه التهميش والإقصاء في تسيير شؤون البلدية، حيث عقب رئيس البلدية، أنه يمارس صلاحياته في مجال الاختصاص المخول له بحضور كافة الاعضاء من تنصيبه من والي الولاية.

ولم يسجل غياب الموقعين على بيان تجميد النشاط، في أي اجتماع أو دورة باستثناء الدورة العادية والدورة الاستثنائية.

كما أن حظوظ استفادة الموقعين في شغل وظائف ومهام دائمة، تتوقف على التركيبة السياسية للمجلس والتمثيل النسبي للمقاعد المتحصل عليها للحزبين المتمثل في 7 مقاعد مقابل تعيين في خمسة وظائف وهو ما اعتبره رئيس البلدية له أكثر من دلالة.

أما بخصوص العمليات التى تنجز في إطار برامج التنمية بمختلف صناديقها، فكشف رئيس البلدية أنها تتم بكل شفافية ضمن أعمال اللجان الدائمة التى يتواجد فيها الموقعين على البيان.

كما دعى رئيس البلدية من المجتمع المدني التقرب من البلدية قصد الوقوف على المجهودات المبذولة كما عبر البيان عن الإطار المؤسساتي للبلدية.

من خلال التعاون المستمر و مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية و بمساهمة الدولة و ينوه بمعاني التضحية التى يجب ان يتحلى بها المواطن لتجاوز المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد و كسر الطريق لكل من تسول له نفسه المساس بالكسينة العمومية و ديمومة المرفق العام بهدف تحقيق مارب خاصة حسب نص البيان.