مير ڨوراية يعتدي على أرض مديرية الأمن الوطن والوالي يتدخل

تدخل والي ولاية تيبازة لوقف اشغال انجاز ملعب جواري، بمنطقة comp militaire ببلدية ڨوراية في ولاية تيبازة.

وهذا بعد ان قامت البلدية بانجاز المشروع فوق ارض مخصصة لمشروع انجاز مقر امن الدائرة.

حيث ان لجنة التحكيم الولائية المنعقدة يوم 11 جويلية، رفضت انجاز الملعب على ارضية خصصت سابقا لمشروع لصالح الامن الوطني.

وكان هذا بحضور رئيس بلدية ڨوراية، غير ان البلدية اصرت على اتمام انجاز المشروع.

بالرغم من مراسلة رسمية طالبت من البلدية وقف المشروع الذي منح لمؤسسة خاصة حيث بلغت نسبة الانجاز 80 بالمائة.

لتتدخل السلطات الولائية وفور استئناف والي تيبازة عمله عائدا من عطلته السنوية.

حيث أمر بوقف الأشغال فورا حيث قام بتسخير القوة العمومية لتوقيف اتمام انجاز المشروع.