ميزاب حول “ماك”.. المعلومات التي تحصلت عليها المؤسسات الأمنية وليدة عمل دام سنة ونصف

قال الخبير الأمني، أحمد ميزاب، إنّ المعلومات التي تم الحصول عليها بخصوص حركة “ماك” الانفصالية،”وليدة عمل أكثر من سنة ونصف”.

وأوضح، ميزاب، أن حجم المعلومات الدقيقة والحساسة التي جمعتها المؤسسات الأمنية، يترجم جاهزيتها ويقظتها لحجم التحديات الأمنية التي تحدق بالبلاد.

وأشار المتحدث، إلى أن الأجهزة الأمنية، نفذت عملا استخباراتيا قويا لإحباط المخطط الإجرامي للحركة الانفصالية “ماك”.

وأضاف ميزاب أن الحركة الانفصالية “ماك” لا تحمل أيديولوجيات ولا مشروعا بقدر ما تحمل أفكارا للتخريب واستهداف مفهوم الدولة الوطنية.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أفادت أن المصالح الأمنية، كشفت عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف “ماك” الانفصالية.