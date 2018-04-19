كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، في رده على النواب خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم.

أن المرسوم الجديد المتعلق بإنجاز السكنات في الجنوب يلزم القطاع بتشييد بنايات تعتمد على المواصفات التقنية والهندسية والوظيفية حسب خصوصيات المنطقة، ما يكلف أموالا إضافية.

وتقدر تكلفة إنجاز مسكن بمناطق الجنوب حسب تمّار بـ 43 ألف دج للمتر المربع الواحد خارج تكلفة التهيئة الخارجية.

مقابل 36 ألف دج للمتر المربع الواحد في باقي التراب الوطني أي بفارق يناهز 20 في المائة من التكلفة الجمالية.

لإنجاز المتر المربع وتعتمد المقاولات في مناطق الجنوب على إنجاز السكن الفردي بمساحة مبنية تتراوح من 80 الى 120 متر مربع.

مع إلزامية إنجاز الفناء الخارجي و الأسطح العلوية، إلى جانب نمط آخر يتمثل في المساكن شبة الجماعية

أما بالنسبة للإعانات الموجهة لهذه المناطق في مجال السكن الريفي، فأوضح الوزير أنها ارتفعت تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمشاريع السكنات الجاهزة المبرمجة في ولاية عنابة و المستفيدين منها أوضح الوزير.

أن عدد هذه السكنات الجاهزة بالولاية يقدر بـ 1.440 وحدة فردية موزعة عبر 4 مواقع، والتي تم إنشاؤها في البداية.

لفائدة عمال مصنع الحديد والصلب لمركب الحجار .

وحسب طمار، فقد تم تحضير ملف بهذا الخصوص سنة 2016 قصد التكفل بهذه السكنات الجاهزة من خلال التنازل عنها.

أو إزالتها او إعادة تهيئتها بمنح المستفيدين منها إعانات مالية تقدر بـ 700 ألف دج للسكن الواحد .

إلا أن هذا الملف لم يحظ بالموافقة، بالنظر الى عدم توفر المبالغ المالية، وحسب الوزير سيتم عرض هذا الملف في إطار قانون المالية .