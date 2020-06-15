ميزانية التجهيز 2017.. أزيد من 2 مليار لتنفيذ مشروع رخصة السياقة الإلكترونية وبطاقة ترقيم السيارات

أكد، اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، بخصوص ميزانية التجهيز لسنة 2017 تم “تبليغ 5 عمليات من أجل تنفيذ مشروع رخصة السياقة الإلكترونية بالنقاط، والبطاقة الإلكترونية لترقيم السيارات وكذا استكمال اقتناء البطاقات المشخصة برخصة برنامج قدرها 2510.000.000 دج”.

وقال بلجود، خلال عرضه لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام البرلمان، أن “الإعتمادات المستهلكة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 قدرت بـ 95 بالمائة من الإعتمادات المراجعة”.

وبخصوص الإعتمادات غير المستهلكة، اوضح بلجود أنها قدرت بـ ” 20 مليارد دج متعلقة بتحكم في نفقات التسيير وكذا ترشيد النفقات العمومية”.

كما أشار وزير الداخلية أنه تم “تدعيم المقاطعة الادارية بالجنوب بـ اقتناء 64 سيارة، بتكلفة قدرها 577 مليون دج”

أما بخصوص المديرية العامة للأمن الوطني قال بلجود، إنه تم “الانطلاق في إنجاز 13 مشروعا يتعلق أساسا في إنجاز فرق متنقلة للشرطة القضائية ومنشآت المخصصة للايواء”.

وأضاف”تم توريد واستلام 29 مشروع يتمثل أساسا في استكمال مركز جهوي للبحث وتصدي للهجرة غير شرعية ومنشآت مخصصة للإيواء”.

بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية قال بلجود أنه “تم الإنطلاق في انجاز 58 مشروع المتعلق اساسا بمراكز متقدمة ومنشآة ايواء”

وقال بلجود بخصوص حساب صندوق الضمان للجماعات المحلية الرصيد المتبقي إلى غاية 31 ديسمبر 2017 هو 11 مليار دينار مخصص لتغطية النقص في الإيرادات الجبائية”.