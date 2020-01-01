ميزانية العاصمة ستفوق الـ 5.200 مليار دج سنة 2020

ستتجاوز الميزانية المالية المخصصة لولاية العاصمة للعام الجديد 2020 الـ 5.200 مليار دينار جزائري.

كشف والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، عن الميزانية المخصصة لولاية العاصمة لسنة 2020.

وقال صيودة، خلال توقيعه على التقرير السنوي حول وضع الميزانية والمالية والخزينة على مستوى الولاية للعام 2019، أن الميزانية ستتجاوز 5.200 مليار دج.

وأوضح الوالي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه لأول مرة وقبل نهاية السنة الجارية تم المصادقة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية ولاية الجزائر لسنة 2020.

ودعا المتحدث مختلف المدراء التنفيذيين للقطاعات المختلفة والأمراء بالصرف إلى تسريع تنفيذ الميزانيات.

كما أعطى الوالي تعليمات بتمديد فترة التحصيل الجبائي لشهر كامل لاستدراك التأخير.