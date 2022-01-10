ميزانية ضخمة لدعم إنتاج زيت المائدة .. اين الخلل والندرة؟

ميزانية ضخمة لدعم إنتاج زيت المائدة .. أين الخلل والندرة؟

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فصل وزير التجارة كمال رزيق، في موضوع منع بيع زيت المائدة للقصر، بعدما تم تداول الخبر بشدة.

وأكد الوزير الأمر، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لوهران قائلا: “منعنا القصّر من اقتنائه، وذلك بعد استغلالهم من قبل أطراف للمضاربة فيه”.

وأوضح رزيق، إن اتخاذ هكذا قرار لم يكن اعتباطيا، فقد سهرت فرق التجارة، بالتعاون مع مصالح الدرك والشرطة، منذ شهر تقريبا، على مراقبة السلوكات الاستهلاكية.

مضيفا إن هذه المصالح لاحظت شيئا غريبا، وهو استعمال الأطفال من طرف قليلي الضمائر، حيث يرسلونهم لشراء هذه المادة، وكل هذا موثق بالأدلة.

كما تابع ذات المتحدث، إن هؤلاء يستعملون الأطفال في المضاربة، لذلك فضلت مصالح التجارة، منع الاطفال من شراء زيت المائدة.

وأشار الوزير، إلى أن هذا القرار ساري المفعول،

بالمقابل تحصل تلفزيون “النهار”،على بطاقة تقنية حول إنتاج واستهلاك وتسويق ودعم زيت المائدة بالجزائر.

وبلغ مبلغ تعويض أسعار الزيت الغذائي أزيد من 39.74 مليار دج خلال 2021 موزعة كما يلي:

شركة سيفيتال أزيد من 29.95 مليار دج، وشركة عافية العالمية أزيد من 7.02 مليار دج، وشركة كوجي بي لابل بأزيد من 2.77 مليار دج.

والنسبة لعدد الوحدات المنتجة للمادة الأولية لإنتاج زيت المائدة، تمثلت في “سيم” بوهران و”كوفيد بوذياب” بمعسكر

أما عدد الوحدات الإنتاجية فتمثلت في سيفتيال، ولابل، وبروليبوس، وعافية، المحروسة وسيم.

فيما بلغت الطاقة الإنتاجية للوحدات الستة، 4.330 طنفي اليوم. وبلغ مخرون المادة الأولية، 50.607 طن في مدة تغطية تقدر بـ35 يوما.

كما بلغ معدل الاستهلاك اليومي لمادة زيت المائدة، 1.600 طن في اليوم. فيما بلغ الاستهلاك الشهري من مادة الزيت الغذائي، 48.000 طن في الشهر.

هذا وتم تموين السوق خلال شهر ديسمبر 2021 بـ 62.755 طن. وبلغت كميات زيت المائدة التي تم تسويقها يوم الثلاثاء 4 جانفي 2021 على المستوى الوطني، 2011.45 طن.