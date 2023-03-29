ميزة جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة على تويتر

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن تحديث جديد يتعلق بميزة العلامة الزرقاء. الخاصة بتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين على موقع تويتر.

وحسب شبكة بي بي سي البريطانية، فإنه بدءاً من يوم 15 أفريل، سيتم السماح فقط للمشاركات الخاصة. بالمستخدمين الحاصلين على العلامة الزرقاء المدفوعة بالظهور في قائمة لأجلك (For You) التي تشمل التغريدات التي يوصي بها الموقع.

أما تلك المنشورات الخاصة بالحسابات غير المدفوعة، فلن يتم تضمينها في القائمة، وفقاً للسياسة الجديدة.

وتم الإعلان عن هذه التغيرات الجديدة خلال تغريدة أطلقها ماسك صباح اليوم، قال فيها إن «قائمة (لأجلك). التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريباً الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.

هذه هي الطريقة الواقعية الوحيدة للتعامل مع سيطرة أسراب الروبوتات المتقدمة. أي طريقة أخرى ستكون بمثابة معركة خاسرة يائسة.

وأضاف أن الحسابات الموثقة أيضاً هي فقط التي سيسمح لها بالتصويت في استطلاعات الرأي.

ومؤخراً، أصبحت خاصية العلامة الزرقاء لتوثيق حسابات المؤسسات والأشخاص المعروفين مدفوعة. حيث تبلغ قيمة الاشتراك بها 7 دولارات (5.70 جنيه إسترليني) شهرياً.

كما تعرضت هذه الخطوة الجديدة لانتقادات من قبل مستخدمي «تويتر» وبعض الموظفين السابقين بالموقع.

كما قال موظف سابق في فريق التحقق بـ«تويتر»، طلب عدم الكشف عن هويته، لـبي بي سي “الهدف الأول. لفريقي كان حماية المستخدمين من الأذى الحقيقي، لكن ما يحدث الآن هو عكس ذلك تماماً».

كما أضاف: «قد يستخدم أصحاب الحسابات الموثقة قوتهم ووجودهم على المنصة للتأثير. في أي شيء من المعلومات المضللة إلى الأذى الفعلي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. إنه تهديد صامت لا يراه أحد».

وأمس الاثنين، أظهرت وثيقة داخلية اطّلعت عليها وسائل إعلام أميركية. أن ماسك يقدّر حالياً قيمة «تويتر» بـ20 مليار دولار. بعدما كانت القيمة التقديرية 44 ملياراً عند استحواذه على الشبكة الاجتماعية قبل 5 أشهر.