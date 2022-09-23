ميزة جديدة لجني الأموال من اليوتيوب

ستتيح منصة يوتيوب لصانعي المحتوى، عبر ميزة “شورتس”، فرصة جني المال، اعتبارا من العام المقبل.

وستنافس هذه الخدمة تطبيق تيك توك، في مجال مقاطع الفيديوهات القصيرة، وستسمح للملايين من جني المال.

وقالت يوتيوب أن ميزة شورتس ستقدّم لصناع المحتوى 45 في المئة من الإيرادات على أن يحتفظ الموقع بالباقي.

وهذا من شأنه أن يحدث ثورة في مجال المواد الفلمية القصيرة واحتمالية انتقال المبدعين من تيك توك إلى يوتيوب.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن يوتيوب تحاول الحفاظ على موقعها كأقدم منصة مرئية يستخدمها أكثر من مليار و500 مليون متابع.

وكشفت مجلة “فوربس” الأميركية عن قائمة نجوم يوتيوب الأعلى ربحا في عام 2021. إذ قدرت المجلة إجمالي أرباح أفضل 10 مستخدمين على يوتيوب بـ300 مليون دولار خلال العام المنصرم.

وتصدّر القائمة، الشاب الأميركي جيمي دونالدسون البالغ من العمر 23 عاماً، بعدما حصد نحو 10 مليارات مشاهدة، وحقق 54 مليون دولار أميركي.

ليزيح الطفل رايان كاغي، مراجع الألعاب صاحب الـ10 سنوات، والذي تصدّر القائمة السنوية على مدار العامين الماضيين.

وبحسب الإحصاءات، فإن منصة يوتيوب امتلكت خلال عام 2021، حوالي 2.3 مليار مستخدم حول العالم. ويقول “يوتيوب” إنه يتم استهلاك مليار ساعة من محتوى الفيديو يوميا.

ويقول الخبراء “إنّ يوتيوب أصبح أشبه بالتلفزيون، وباتت له القدرة على تغيير صناعة الإعلام والتخلص من الحرس القديم لهذه الصناعة”.