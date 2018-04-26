ميساء كريبازة أحسن منشطة جامعية في الجزائر
توجت الطالبة ميساء كريبازة، بداية هذا الأسبوع بلقب أحسن منشطة جامعية في الجزائر .
وجاء هذا التتويج بعد مشاركتها في فعاليات المسابقة الوطنية للإعلام والتنشيط الطلابي المقامة بجامعة خنشلة من 18 الى 21 افريل الجاري.
أين مثلت مديرية الخدمات الجامعية العفرون وجامعة البليدة 2″علي لونيسي”.
وشاركت جامعة العفرون بأربعة طلبة من بينهم الطالب ميساء ولامية والطالب عبد الغني بلاش وعبد القادر حطاب ، الذين ادو اداءا متميزا جعل لجنة التحكيم تثني بالمستوى العالي لطلبة جامعة العفرون
في حديث خصت به النهار اونلاين ، أبدت ميساء كريبازة فرحتها بهذا التتويج الذي شرفها وشرف أهل مدينة الورود البليدة، مهدية هذا الفوز لأمها بلعيد سهيلة ولكل من شجعها، خاصة زملاءها في النادي العلمي الذي تنشط فيه “نادي شعلة الاعلام زهير احدادن” ،
والذي فتح لها المجال في التنشيط وتقديم حصص عبر اذاعة الجامعة “اذاعة الشعلة” التي تعد نموذجا فذا في منح الجانب التطبيقي للطلبة .
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