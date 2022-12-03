ميسي أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين و استراليا

تمكن نجم المنتخب الأرجنتيني ليو ميسي من حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة استراليا التي جرت اليوم. بملعب “احمد بن علي” المونديالي.

كما اختير “الأيقونة” الأرجنتينية الأفضل بعدما قاد زملائه إلى الدور المقبل من المونديال أين سيواجه هولندا.

و كان مهاجم باريس سان جيرمان قد سجّل الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر المواجهة.

يذكر. آن ميسي سجّل أول هدف له في مشواره مع المنتخب في الدور التصفوي من المونديال.

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