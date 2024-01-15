ميسي أفضل لاعب وغوارديولا أحسن مدرب في جوائز THE BEST

تمكن الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي من حصد جائزة أفضل لاعب لعام 2023 THE BEST للمرة الثانية على التوالي.

كما توج المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب لعام 2023، كما كان منتظر، وهو الذي قاد فريقه للتتويج بلقب البطولة الإنجليزية والسوبر إلى جانب رابطة أبطال أوروبا.

كما توج ليونيل ميسي في وقت سابق بالمونديال السابق رفقة منتخب الأرجنتين.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–