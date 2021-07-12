ميسي: “أهدي لقب الكوبا لدييغو مارادونا”

أهدى “ليونيل ميسي” قائد المنتخب الأرجنتيني لقب “كوبا أمريكا” للأسطورة الراحلة “دييغو مارادونا” مؤكدا أن الفوز بالتاج مع التانغو أحد أفضل الأمور التي وقعت له في مشواره الكروي.

وقال “ميسي” في رسالة نشرها عبر حسابه في “الانستغرام”: “لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا من كوني قائدا لهذه المجموعة التي كتبت إسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الأرجنتينية، أريد أن أهدي هذا النجاح لعائلتي ولأصدقائي ولجميع الأشخاص الذين يدعموننا بالإضافة إلى كل الأرجنتينين الذين قضوا أوقات سيئة مع كورونا”.

وأضاف: “بطبيعة الحال أهدي هذا اللقب للأسطورة دييغو مارادونا الذي كان يدعمننا في كل مرة، أشكرك يا رب على كل ما منحته لي، وأشكرك لأنك جعلتني أرجنتينيا، أبطال أمريكا”.