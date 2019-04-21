“ميسي الجديد” يرمي “محرز” خارج “السيتي” !!

يُريد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب “تياغو ألمادا”.

وحسب صحيفة “آس” فإن السيتي مُستعد لدفع 23 مليون أورو لضم لاعب فريق “فيليز سارسفيلد” البالغ 17 عاما خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت “آس” إلى أن اللاعب المُلقب بميسي الجديد قد ينتقل لصفوف السيتزن الصيف المقبل، لكن في ظل صغر سنه قد يخرج معارا لجيرونا الإسباني.

ولفت اللاعب الموهوب الأنظار هذا الموسم بعد ترقيته للفريق الأول حيث بصم وسط الميدان الهجومي على 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 16 مباراة.