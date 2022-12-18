ميسي بعد التتويج:”لن أعتزل اللعب دوليا”
بقلم حواز عبد النور
فاجأ النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، العالم بعد تتويج مُنتخب بلاده بكأس العالم قطر 2022.
حيث قال ميسي عقب النهائي في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية:”لن أعتزل اللعب دوليا”.
وتراجع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن قراره الذي أعلن عنه قبل المونديال باعتزاله دوليا بعد نهاية المحفل العالمي.
وتُوج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم بعد الفوز في النهائي أمام فرنسا بركلات الترجيح.
🟥 #آخر_خبر | ليونيل ميسي في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية: لن أعتزل اللعب دوليا pic.twitter.com/YP5hJ7sHbt
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 18, 2022
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