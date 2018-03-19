ميسي: “بكيت في 2014 وأريد التتويج بالمونديال في 2018”

أكد النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، أنه يود قيادة منتخب بلاده “التانغو” إلى تحقيق لقب المونديال في هذه الصائفة، وأنه يعرف جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وقال “ميسي” في تصريحات لقناة تلفزيونية أرجنتينية: “ما أحلم به دائما هو لعب نهائي المونديال والفوز باللقب”.

وأضاف: “لهذا السبب كان البكاء في 2014 مؤلما لأننا نعلم صعوبة الفوز بهذا اللقب القاري وكنا قريبين من ذلك”.

وتابع: “في روسيا الأمور ستكون صعبة لكننا سنحاول تحقيق ما نصبوا إليه، الأمر ليس سهلا أبدا”.

وختم كلامه: “هذا ما أريده ومايريده المنتخب وما يريده البلد بأكمله .. التتويج بالمونديال”.