ميسي: “خفضت راتبي بنسبة 50% ولابورتا فعل ما بوسعه لكن..”

تحدث ليونيل ميسي عن التضحيات التي قام بها، ومساعي إدارة برشلونة، وعلى رأسهم لابورتا، من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وصرح ميسي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “وافقت على تخفيض راتبي بنسبة 50% للبقاء في برشلونة، لم أكن أريد الرحيل هذا الموسم”.

وأضاف: “لابورتا، من جهته فعل ما بوسعه، وكل شيء كان جاهزا لتجديد العقد، لكن في الأخير لابورتا قال بأنه لا يمكن تجديد العقد بسبب الليغا”.

وتابع ليونيل ميسي: “ليس لدي أي مشكل مع رئيس رابطة الدوري الاسبانية، كل الأمور كانت تسير بشكل جيد لتمديد العقد، لكن الأمور تغيرت في آخر لحظة”.