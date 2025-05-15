ميسي زميلا لـ محرز في الأهلي السعودي الموسم القادم !

فتح نادي الأهلي السعودي خط المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قصد استقدامه الموسم الكروي القادم بالإعتماد على برنامج الاستقطاب ودعم جهات عليا.

وقال الصحفي سلطان العتيبي بجريدة “الرياضي” السعودية، ان نادي الأهلي يحلم بالتعاقد مع ميسي الذي يدافع على ألوان فريق ميامي الأمريكي حاليا، الذي قد يكون “مفاجأة” الفريق السعودي المتوج بدوري رابطة ابطال أسيا للنخبة.

و في حالة موافقة ليونيل ميسي على اللعب للفريق الأهلي، سيكون زميلا للدولي الجزائري رياض محرز، في خطوة قد تشكل فريق الأحلام الذي يحلم به الجمهور السعودي.

في السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام سعودية إمكانية ترسيم الصفقة، بالنظر إلى حاجة مدينة جدة لبرنامج تسويقي ضخم، يتمثل في صورة ميسي، مثلما يحدث في العاصمة الرياض، الذي يسوق لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقة مثالية مع فريقه النصر.