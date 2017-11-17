ميسي في قلب فضيحة فساد ورشوة.. !!

ذكر اسم لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، في قضية فساد مالي، وواحدة من أكبر قضايا الرشوة في “الفيفا”.

واعترف رجل أعمال أرجنتيني مالك شركة تسويق الرياضي في الأرجنتين، خلال أول جلسة تحقيق في قضية فساد متعلقة بالفيفا.

أنه دفع لبعض لاعبي منتخب الأرجنتين ومن بينهم ميسي، مبالغ مالية مقابل لعب مباريات ودية، ويقدر المبلغ بـ 200 ألف أورو.

وقال رجل الأعمال بورزاكو خلال التحقيق معه في نيويورك الأمريكية: “كنت أحول المال إلى حساب ميسي وبدوره يوزعه على رفاقه”.

ويتورط بورزاكو في قضايا فساد ورشوة، بهدف الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2030، حيث دفع حوالي 15 مليون أورو.