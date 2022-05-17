ميسي قريب من الانضمام للدوري الأمريكي

كشفت اليوم الثلاثاء، تقارير صٌحفية أمريكية، عن قُرب انتقال لاعب باريس سان جيرمان الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للعب في الدوري الأمريكي “أم أل أس”.

وحسب تقرير لموقع “موندو ديبورتيفو” الإسباني، نقلا عن قناة “DirectTV Sports” الأمريكية، فإن ميسي، سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي الموسم المقبل.

كما أوضح المصدر، أن ميسي، سينهي عقده مع باريس سان جيرمان، للاستثمار في الفريق المملوك للنجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكام “إنتر ميامي”.

كما أضاف ذات المصدر، أن ميسي يخطط لشراء %35 من أسهم فريق إنتر ميامي. لينظم بعدها لصفوف الفريق عام 2023.