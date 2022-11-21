ميسي: “لا أعاني من أي مشكل وسنخرج للفوز على السعودية”

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جاهزيته، للمشاركة في افتتاح مشوار منتخب الارجنتين ضمن مونديال قطر، بمواجهة منتخب السعودية.

وصرح ميسي، خلال ندوته الصحفية: “أشعر أنني بحالة بدنية جيدة، أمر بلحظات رائعة، ولا أعاني من أي مشكل”.

كما أوضح النجم الارجنتيني: “تدربت مؤخرا بشكل منفرد كإجراء احترازي، لكن لا شيء يدعوا للقلق حاليا”.

وأردف: “اللعب في كأس العالم دائما ما يكون مميزا، لقد دخلت في الأجواء سريعا، والأجواء قبل المباراة الاولى دائما مختلفة”.

وتابع ليونيل ميسي: “سنخرج للفوز على السعودية، ينتابنا شعور جيد كمجموعة، لكن يجب أن ينعكس ذلك في الملعب”.

يذكر أن منتخب الرجنتين، سيفتتح مشواره في مونديال قطر 2022، بمواجهة المنتخب السعودي، غدا الثلاثاء.