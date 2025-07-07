ميسي مرشح لمجاورة محرز في الأهلي

تسعى إدارة نادي الأهلي السعودي، لابرام صفقة كبيرة، في الميركاتو الصيفي الجاري، بابداء رغبتها في التعاقد مع النجم العالمي ليونيل ميسي.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن مسؤولي الأهلي، أبدو رغبتهم في التعاقد مع ميسي، بانتهاء عقده مع نادي انتر ميامي، شهر ديسمبر المقبل.

وفي حال تمكن إدارة النادي السعودي، من ابرام هذه الصفقة، سيحظى النجم الجزائري رياض محرز، بمجاورة ليونيل ميسي، خلال الموسم المقبل.

يذكر أن إدارة نادي الأهلي السعودي، قد قامت بمحاولات كبيرة، للتعاقد مع ميسي، في 2023، قبل انتقاله إلى انتر ميامي، لتجدد هذا الصيف اهتمامها بخدماته.