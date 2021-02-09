“ميسي” مفتاح انتقال “مبابي” لـ “ريال مدريد” !

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن نادي “باريس سان جيرمان” مهتم كثيرا بضم الأسطورة الأرجنتينية “ليونيل ميسي”.

وأكدت ذات المصادر، أن وجود “نيمار” في “باريس” يعزز من انتقال “ميسي” للنادي الفرنسي مع نهاية عقده هذه الصائفة.

كما أن الأمور لا تسير على ما يرام في النادي الكتالوني، ولدى “ليو” العديد من العروض أبرزها من “مانشستر سيتي”.

في نفس السياق، كشف البرنامج الإسباني الشهير، “التشيرينغيتو”، أن “ميسي” هو مفتاح انتقال “مبابي” إلى “ريال مدريد”.

ففي حالة نجاح الخليفي في خطف “ليو” فإنه سيترك “مبابي” يرحل لنادي “ريال مدريد” في الصائفة.