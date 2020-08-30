ميسي ملزم بدفع 700 مليون أورو للرحيل من “البارصا”

ردت رابطة “الليغا” الإسبانية اليوم الأحد، حول قضية اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ادارة فريقه برشلونة، وأكدت أن اللاعب مجبر على دفع 700 مليون أورو لمغادرة الفريق.

.قالت “الليغا”في بيان لها: “بعد مراجعة عقد ميسي، تبين أن على اللاعب دفع قيمة فسخ عقده المقدرة بـ 700 مليون يورو إن أراد الرحيل عن نادي برشلونة”.

وشددت الرابطة على أن الطريقة الوحيدة للتوقيع مع ميسي من قبل أي ناد آخر هي دفع الشرط الجزائي.

وأوضح البيان: “العقد ساري المفعول حاليا ويحتوي على شرط جزائي إذا قرر ميسي الرحيل مبكرا وإنهاء العقد من جانب واحد، وذلك طبقا للمادة 16 من اللوائح 1006/1985 الذي ينظم علاقة العمل الخاصة للرياضيين المحترفين3.

وجاء فيه أيضا: “وفقا للوائح المعمول بها، واتباع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، لن تقوم الليغا بتنفيذ أي عملية نقل للاعب، إذا لم يدفع مسبقا المبلغ المذكور في الشرط الجزائي”.

وتابعت أن ميسي يسمح له بعد نهاية هذا الموسم فسخ العقد مجانا، قبل خوض الموسم الاختياري 2020-2021

وأضافت أن الشرط الجزائي لا يستمر في تقييد ميسي أثناء خوض الموسم الأخير في عقده مع برشلونة، وهذا يدعم موقف أيقونة البلوغرانا في طلب المغادرة مجانا.