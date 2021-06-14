ميسي مُتخوف من الإصابة بفيروس كورونا !

أبدى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، عن تخوفه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك قبل بدء مشواره مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا، في ظل اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في صفوف بعض المنافسين.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: “الإصابة بفيروس كورونا؟ هذا يقلقنا لأنها مخاطرة لكل شخص في الإصابة بـ كوفيد-19، نحاول التحلي بالحذر لكن الأمر ليس سهلا، قد يحدث الأمر في لحظة، سنحاول أن نفعل كل شيء ممكن حتى لا يصاب أي شخص لكن أحيانا لا يعتمد الأمر على الشخص نفسه”.

يذكر أن “كوبا أمريكا” تجرى في “البرازيل” وسط إصابة العديد من المسؤولين واللاعبين خاصة من منتخبات “بوليفيا”، “كولومبيا” و”فنزويلا”، كما أن كان هناك حديث حول إمكانية إلغاء المنافسة بسبب تفشي فيروس كورونا، غير أن القائمين على “كوبا أمريكا” رفضوا الفكرة ودخلوا في صدام مع لاعبي “السامبا”.