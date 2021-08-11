ميسي: “نيمار كان له دور في انضمامي لباريس سان جيرمان”

أكد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي أن نيمار، كان له دور في انتقاله إلى النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح ميسي، خلال ندوته الصحفية بباريس: “هناك دوافع في قدومي إلى هنا، كانت لدي اتصالات مع باريديس، ودي ماريا، ونيمار، لعب دورا في قدومي إلى باريس”.

وأضاف: “بكا تأكيد قبل رحيلي، لم أكن أعرف وجهتي المقبلة، أنا ممتن لدعم جماهير برشلونة، هم يعرفون أنني انتقلت لفريق يريد تحقيق دور الأبطال، وأتمنى أن أساعدهم في تحقيق ذلك”.

وتابع ليونيل ميسي: “ما يمكنني أن أقوله هو أن الرغبة موجودة، أنا أعشق كرة القدم، وسأواصل رغبتي في الفوز”.