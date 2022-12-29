ميسي نيمار مبابي وهالاند.. نجوم الكرة يُودعون بيلي
واصل نجوم كرة القدم العالمية بعث رسائل وداع لأسطورة كرة القدم العالمية، بيلي، الذي فارق الحياة سهرة اليوم الخميس.
حيث كتب، نيمار:”قبل بيلي كان الرقم “10” مجرد رقم.. أود أن أقول أنه قبل بيلي، كانت كرة القدم مجرد رياضة وبيلي حول كرة القدم إلى فن و ترفيه.. بيلي رحل لكن سحره سيبقى”.
ومن جانبه اكتفى النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بـ3 كلمات فقط، حيث غرد:” أرقد بسلام بيلي”.
ونشر مبابي منشور قال فيه:”لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن ينسى أبدًا”.
وفي الأخير غرد هالاند:”كل ما تشاهده ويفعله أي لاعب في كرة القدم، فعله بيلي أولاً”.
🗣️ليونيل ميسي بعد وفاة بيليه :
⬅️ أرقد بسلام بيليه pic.twitter.com/0YphJ5GWng
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 29, 2022
⭕️ إرلينغ هالاند @ErlingHaaland لاعب مانشستر سيتي يودع بيليه:
🗣️ كل ما تشاهده ويفعله أي لاعب في كرة القدم، فعله بيليه أولاً pic.twitter.com/VmyGRgIewi
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 29, 2022
🗣️ مبابي بعد وفاة بيليه :
⬅️ لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن ينسى أبدًا pic.twitter.com/kQMAji9xCs
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 29, 2022
🗣️نيمار بعد وفاة بيليه :
⬅️ قبل بيليه كان الرقم “10” مجرد رقم
⬅️أود أن أقول أنه قبل بيليه ، كانت كرة القدم مجرد رياضة وبيليه حول كرة القدم إلى فن و ترفيه.
⬅️بيليه رحل لكن سحره سيبقى pic.twitter.com/OO0BQctQxX
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 29, 2022