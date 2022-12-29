ميسي نيمار مبابي وهالاند.. نجوم الكرة يُودعون بيلي

واصل نجوم كرة القدم العالمية بعث رسائل وداع لأسطورة كرة القدم العالمية، بيلي، الذي فارق الحياة سهرة اليوم الخميس.

حيث كتب، نيمار:”قبل بيلي كان الرقم “10” مجرد رقم.. أود أن أقول أنه قبل بيلي، كانت كرة القدم مجرد رياضة وبيلي حول كرة القدم إلى فن و ترفيه.. بيلي رحل لكن سحره سيبقى”.

ومن جانبه اكتفى النجم الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بـ3 كلمات فقط، حيث غرد:” أرقد بسلام بيلي”.

ونشر مبابي منشور قال فيه:”لقد تركنا ملك كرة القدم لكن إرثه لن ينسى أبدًا”.

وفي الأخير غرد هالاند:”كل ما تشاهده ويفعله أي لاعب في كرة القدم، فعله بيلي أولاً”.