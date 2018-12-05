“ميسي” و”رونالدو” جنبا إلى جنب في “البيرنابيو” !

كشفت بعض المصادر الإسبانية، أن “ليونيل ميسي” نجم “برشلونة” و “كريستيانو رونالدو” نجم “جوفنتوس” سيجلسان جنبا إلى جنب في “البيرنابيو”.

حيث طلب “البولغا” من الاتحاد الإسباني الحصول على دعوة من أجل حضور مباراة النهائي بين “ريفر بلايت” و “بوكا جونيورز”.

من جهة أخرى، طلب “الدون” ذات الأمر من الاتحاد الإسباني، ولهذا فإن “فلورنتينو بيريز” رئيس “ريال مدريد” قرر أن يمنحهما مكانة خاصة في المقصورة الشرفية.

يذكر أن نهائي العودة في كأس “ليبرتادوريس” سيلعب في “البيرنابيو” غير أن أن إدارة “ريفر بلايت” ترفض لعب لقاء العودة في إسبانيا، في حين تطالب إدارة “البوكا” بمنحها اللقب دون لعب العودة بسبب أحداث ملعب “المونيمونتال”.