ميسي يتجاهل محرز ويغازل صلاح !!

اختار النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة من 25 لاعبا رأهم انهم الأفضل في منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

قائد فريق برشلونة الاسباني تجاهل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز ولم يضعه ضمن القائمة رغم تألقه الشديد مع السيتي.

“البرغوث” كما يلقب اختار النجم الدولي المصري محمد صلاح وزميله في فريق ليفربول الانجليزي ساديو ماني ضمن قائمة أفضل اللاعبين في التشامباينزليغ.

هذا ولم يكتفي “ليو” باختيار “المو صلاح” فقط بل آشاد به كثيرا وبطريقة لعبه التي تثير الإعجاب حسب ميسي دائما.