ميسي يتجاوز رونالدو بتحطيم رقمه القياسي

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في تجاوز كريستيانو رونالدو، وتحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة.

وساهم ميسي، بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء على مونبوليي بثلاثية مقابل هدف.

كما سمح هذا الهدف للنجم الأرجنتيني، برفع حصيلته من الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى إلى 697 هدفا.

وبهذا حطّم ميسي الرقم القياسي الذي كان بحوزة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي سجل 696 هدفا.